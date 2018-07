Remaniement à Ottawa

Photo: Darren Calabrese La Presse canadienne

Ottawa — À un an de la prochaine élection, Justin Trudeau rebrassera ses cartes ministérielles mercredi. Le premier ministre convie les médias à la résidence de la gouverneure générale, Rideau Hall, en matinée, pour un remaniement ministériel. Les postes des ministres qui tentent de gérer la relation difficile du Canada avec les États-Unis — Chrystia Freeland aux Affaires étrangères et Bill Morneau aux Finances — ne seraient pas touchés, afin d’assurer la stabilité à cet égard. Ceux de deux autres ministres seront en revanche probablement scindés, ce qui ouvrirait deux nouveaux postes à pourvoir pour M. Trudeau. Bardish Chagger était responsable des Petites Entreprises et du Tourisme, de même que leader du gouvernement aux Communes, et Kirsty Duncan gérait le ministère des Sciences ainsi que celui des Sports et des Personnes handicapées. Le cabinet de M. Trudeau compte 30 ministres — y compris le premier ministre —, dont six Québécois et 15 femmes.