L’Arabie saoudite a-t-elle utilisé des blindés canadiens contre des civils?

Photo: Bill Graveland La Presse canadienne

Toronto — Certains des plus importants groupes de défense des droits de la personne et de contrôle des armements du Canada exigent que le gouvernement Trudeau procède à une enquête indépendante pour déterminer si les forces saoudiennes ont utilisé des véhicules blindés fabriqués au Canada contre des civils l’année dernière. Ils lancent cet appel après qu’Affaires mondiales Canada eut conclu, au terme de son propre examen, qu’il n’y avait « aucune information vérifiée et crédible » laissant entendre que des véhicules Terradyne Gurkha fabriqués au Canada avaient été utilisés pour commettre de graves violations des droits de la personne en juillet 2017.