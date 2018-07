Doug Ford reporte l’application de lois adoptées par les libéraux en Ontario

Photo: Chris Young La Presse canadienne

Toronto — Certaines lois adoptées par les libéraux de Kathleen Wynne en Ontario sont mises sur la glace par le nouveau gouvernement progressiste-conservateur, notamment les mesures visant à resserrer les règles sur le vapotage ou à encadrer la revente de billets pour des événements sportifs et culturels. Un porte-parole du parti a expliqué mercredi que le nouveau gouvernement, qui a prêté serment vendredi dernier, veut avoir plus de temps pour consulter et examiner ces lois avant leur entrée en vigueur définitive. Le gouvernement conservateur a également mis un frein aux changements législatifs qui auraient renforcé la surveillance des corps policiers en Ontario. Les conservateurs veulent maintenant consulter davantage les intervenants qui soutenaient que la loi avait été adoptée dans la précipitation, en mars dernier.