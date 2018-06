Lise Bissonnette et Patsy Gallant décorées de l’Ordre du Canada

Lise Bissonnette, Patsy Gallant, Christiane Ayotte, Matthew Coon Come et Alain Bouchard sont de la liste des nominations estivales à l’Ordre du Canada, annoncées à la veille des festivités du 1er juillet.

L’ancienne astronaute Roberta Bondar, la juge en chef à la retraite de la Cour suprême Beverley McLachlin et le producteur Lorne Michaels deviennent par ailleurs Compagnons de l’Ordre du Canada — le plus haut rang de cette distinction civile.

Roberta Bondar, toute première astronaute canadienne, avait participé à une mission à bord de la navette spatiale Discovery en janvier 1992. Beverley McLachlin est devenue la première femme à accéder au poste de juge en chef du Canada, en janvier 2000. Quant au producteur Lorne Michaels, né à Toronto, il a été au générique D’émissions télévisées américaines très populaires comme Saturday Night Live ou 30 Rock.

En plus de ces trois nominations au rang de Compagnons de l’Ordre, le bureau de la gouverneure générale Julie Payette a dévoilé vendredi 20 nouveaux Officiers et 82 nouveaux Membres.

Parmi les Officiers, on note la championne de l’antidopage Christiane Ayotte, l’ancienne directrice du Devoir et de la Grande Bibliothèque Lise Bissonnette, le fondateur de l’empire Couche-Tard Alain Bouchard, le leader cri Matthew Coon Come, la principale de l’Université McGill, Suzanne Fortier, et Sheila Fraser, première femme à diriger le Bureau du vérificateur général du Canada.

La liste des 82 nouveaux Membres de l’Ordre du Canada comprend notamment la chanteuse Patsy Gallant, l’ancien dirigeant des Rôtisseries Saint-Hubert Jean-Pierre Léger, l’historien québécois Paul-André Linteau, l’homme d’affaires acadien Jean-Claude Savoie, le fondateur à Montréal du mythique Club Balattou, Lamine Touré, qui a donné par la suite le Festival international Nuits d’Afrique, et la chef d’antenne de CFCF Mutsumi Takahashi.

Les nouveaux membres de l’Ordre du Canada recevront leur insigne à une date ultérieure, lors de cérémonies d’investiture à Rideau Hall — il y a une moyenne de quatre cérémonies d’investiture par année. Les listes annonçant les nouvelles nominations au sein de l’Ordre sont publiées deux fois par année, autour de la fête du Canada et du Nouvel An.

Créé en 1967, l’Ordre du Canada « reconnaît des réalisations exceptionnelles, le dévouement remarquable d’une personne envers la communauté ou une contribution extraordinaire à la nation ». Près de 7000 personnes de tous les milieux ont été jusqu’ici investies de l’Ordre. Les nominations sont faites par la gouverneure générale selon les recommandations du Conseil consultatif de l’Ordre du Canada. Ce conseil indépendant de onze membres, présidé par le juge en chef du Canada, étudie les candidatures soumises par les citoyens.