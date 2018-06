Problèmes d’organisation à la Commission de l’immigration

Ottawa — Un examen indépendant de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié conclut que l’agence traîne toujours de sérieux problèmes d’organisation qui ne peuvent être résolus sans un changement en profondeur dans sa structure de gestion. Le rapport indépendant, publié mardi, est le fruit d’une analyse d’un an du travail de cette agence qui gère les demandes d’asile et les appels. L’examen a été dirigé par Neil Yeates, un ancien sous-ministre de l’Immigration. Le rapport fait notamment état d’un long historique de problèmes dans la gestion des hausses marquées de demandes d’asile et d’arriérés. M. Yeates recommande notamment des changements fondamentaux dans le fonctionnement de la commission indépendante, y compris une nouvelle structure de gestion qui la placerait sous l’autorité directe du ministre de l’Immigration.