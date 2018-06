La Ville de Toronto demande une aide urgente pour l’accueil des réfugiés

Toronto — Le maire de Toronto soutient que, sans une aide accrue des gouvernements fédéral et provincial, la métropole ne pourra accueillir davantage de demandeurs d’asile dans son réseau actuel de refuges. Dans une lettre transmise à Ottawa lundi, John Tory lance un appel à l’aide pour soutenir financièrement et physiquement la Ville. Avec maintenant 3000 demandeurs d’asile dans les refuges municipaux, les structures d’accueil ont atteint leur pleine capacité, selon lui. M. Tory rappelle que certains réfugiés sont hébergés à l’hôtel, mais que même ce programme exceptionnel est maintenant saturé. Environ 600 personnes sont aussi hébergées dans des dortoirs de collèges et 200 autres devraient bientôt les imiter. Mais cette mesure ne pourra être offerte après le 8 août, alors que les collèges se prépareront pour la rentrée scolaire.