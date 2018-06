Enquête sur les femmes autochtones disparues: Audette choisit de rester

OTTAWA — Michèle Audette mènera à terme l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Il y a 15 jours, la commissaire avait dit songer à quitter ses fonctions après le rejet par Ottawa de sa demande de prolongation de 24 mois. Dans un communiqué, Mme Audette réitère sa promesse faite aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées, à leurs familles et aux survivantes de poursuivre la route à leurs côtés à titre de commissaire. Mme Audette précise que ce qui ne pourra pas être accompli par l’Enquête nationale sera énoncé dans les recommandations au gouvernement, pour lesquelles il devra en assumer la responsabilité.