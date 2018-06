Justin Trudeau en développera-t-il une triskaïdékaphobie ? La bataille dans Chicoutimi — Le Fjord qui s'est soldée lundi soir par l’élection du conservateur Richard Martel était la 13e élection partielle fédérale à se dérouler sous son règne de premier ministre, et la première où le chef libéral a perdu des plumes.



Au moment d’écrire ces lignes, avec 85 des 188 boîtes de scrutin dépouillées, M. Martel était largement en avance sur ses adversaires avec près de 53 % des suffrages exprimés alors que la candidate libérale, Lina Boivin, traînait loin derrière avec 29 % des voix. La bloquiste Catherine Bouchard-Tremblay, qui a dû faire campagne sans l’aide de l’exécutif local parti en guerre contre la chef Martine Ouellet, récoltait moins de 7 % des voix, ce qui la plaçait au quatrième rang derrière le néodémocrate Éric Dubois qui obtenait 9 %. La candidate du Parti vert, Lynda Youde, se maintenait à 4 %.



Fin des victoires

Depuis l’élection générale de 2015, 12 élections partielles fédérales avaient eu lieu : sept provoquées par le départ d’un député conservateur et cinq par le départ d’un libéral. Les troupes de Justin Trudeau avaient réussi à non seulement conserver leurs cinq sièges, mais à en arracher deux aux conservateurs, dont celui de Lac-Saint-Jean laissé vacant par l’ancien ministre Denis Lebel. Lundi a marqué une rupture avec cette succession de victoires. Les libéraux n’ont pas réussi à conserver Chicoutimi — Le Fjord que Denis Lemieux avait ravi pour eux en 2015. Il a démissionné cet automne pour des raisons personnelles.



Cette victoire conservatrice constitue un revirement marqué puisqu’en 2015, le candidat de Stephen Harper avait terminé la course en quatrième place avec 17 % des suffrages exprimés. Richard Martel est très connu dans sa région, lui qui a été entraîneur dans la ligue de hockey junior majeur du Québec. Ce parcours lui a bâti une réputation de fort en gueule.



Inversement, l’effondrement des votes néodémocrates et bloquistes s’est confirmé. Le parti de Thomas Mulcair avait terminé en 2015 à quelques votes du vainqueur libéral, avec 30 % des voix. Quant au Bloc québécois, il était en voie de n’obtenir que le tiers des 20,5 % récoltés en 2015.



Les conservateurs accordaient beaucoup d’importance à l’élection de lundi, la présentant comme le prélude à leur reconquête du Québec. Chicoutimi — Le Fjord a la particularité d’avoir été représentée par les quatre principaux partis politiques fédéraux depuis 1984 et est parfois considérée comme une circonscription baromètre.



La semaine dernière, dans les coulisses conservatrices, on s’attendait déjà à ce qu’une victoire soit minimisée par les adversaires au motif que c’est la notoriété locale de Richard Martel et non la stature nationale de son chef Andrew Scheer qui lui a permis d’être élu. « Mais nous on se dit que c’est parce que notre chef doit être plutôt bon qu’il réussit à recruter des Richard Martel. »