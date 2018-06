Cannabis: la balle dans le camp du Sénat

Photo: Juan Monino Getty Images

Ottawa — Le ping-pong législatif est lancé. La Chambre des communes a renvoyé son projet de loi sur la légalisation du cannabis au Sénat. Le C-45, dépouillé des amendements dont ne voulait pas le gouvernement Trudeau, a été approuvé à 205 voix contre 82. Les libéraux et les néodémocrates l’ont appuyé. Les conservateurs et les élus du Bloc québécois et de Québec debout s’y sont opposés. Exit, donc, l’autorisation pour les provinces d’interdire la culture à domicile, tout comme l’interdiction d’afficher les logos de producteurs de cannabis sur des t-shirts. Les sénateurs devront maintenant décider s’ils acceptent ou non la nouvelle version du C-45. Un second ping-pong législatif a en outre été lancé sur le projet de loi sur les facultés affaiblies. Le gouvernement a confirmé qu’il rejetait, là encore, les amendements du Sénat — notamment celui qui retirait les alcootests aléatoires du C-46. Les libéraux tiennent à cette mesure, mais certains sénateurs craignent qu’elle mène à des contestations constitutionnelles et à du profilage racial.