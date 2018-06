Volte-face de Trump: silence radio de Justin Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau s’est réfugié dans le mutisme, dimanche, refusant de commenter la décision du président américain Donald Trump de désavouer le communiqué final du sommet du G7.

De passage à Québec au lendemain de cette spectaculaire volte-face du locataire de la Maison-Blanche, il est passé en coup de vent devant les journalistes qui s’étaient massés dans le lobby du Château Frontenac.

Le premier ministre est dans la capitale nationale pour une série de rencontres bilatérales avec des dirigeants de pays invités dans le cadre du sommet du G7.

En plus d’annoncer son intention d’ordonner à ses représentants de déchirer le document, tout juste après avoir quitté La Malbaie, Donald Trump a copieusement insulté Justin Trudeau sur Twitter.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy!