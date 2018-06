Cannabis: le Sénat adopte un projet de loi amendé

Ottawa — Le projet de loi qui légalise le cannabis a été adopté jeudi soir au Sénat. Mais comme il en sort assorti d’une quarantaine d’amendements, il n’est pas au bout de son parcours. Et les Canadiens ne savent toujours pas quand ils pourront allumer légalement un joint. C’est par un vote de 56 à 30 — et une abstention — que le texte législatif a passé la troisième lecture au Sénat. Il prend le chemin des Communes, qui devront considérer les amendements des sénateurs. Avant d’entreprendre un dernier débat, les sénateurs interrogés disaient tenir particulièrement à l’amendement qui reconnaît le droit des provinces d’interdire la culture à domicile même si C-45 la permet. Déjà, le Manitoba et le Québec ont fait savoir qu’ils interdiraient la culture à domicile.