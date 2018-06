Ottawa — Le premier ministre Justin Trudeau a nommé mercredi deux sénateurs de plus à la Chambre haute. L’ancien juge de la Cour d’appel du Québec Pierre Dalphond fera son entrée au salon rouge, tout comme la sociologue et sondeuse ontarienne Donna Dasko. M. Dalphond siégeait depuis 2017 au Tribunal arbitral du sport (TAS), une institution internationale qui tranche les litiges sportifs, qu’il s’agisse de suspensions pour dopage ou de bris de contrat de commandite. Mme Dasko a pour sa part fondé et dirigé le groupe À voix égales, qui milite pour l’augmentation du nombre de femmes en politique. Ces deux nominations portent à 95 le nombre de sénateurs. Il reste encore 10 sièges vacants, dont un au Québec.