Pas de limite de grammes de «pot» à la maison

Ottawa — La loi fédérale sur le cannabis n’imposera pas de quantité maximale que pourront avoir chez eux les consommateurs. Un amendement des sénateurs conservateurs qui aurait imposé une limite de 340 grammes de cannabis par personne, à la maison, a été rejeté mardi à 44 voix contre 32 sénateurs qui l’ont appuyé et 5 qui se sont abstenus. Le projet de loi québécois prévoit de son côté une limite de 150 grammes de cannabis par domicile. La loi fédérale n’impose pas de quantité maximale. Le Sénat achève son étude du projet de loi C-45, qui fera l’objet d’un vote final jeudi. Le C-45 fera ensuite vraisemblablement l’objet d’un ping-pong législatif, puisque le Sénat l’a modifié pour permettre aux provinces d’interdire la culture de marijuana à domicile — comme souhaitent le faire le Québec et le Manitoba. Le gouvernement Trudeau s’y oppose. Le C-45 sera renvoyé d’une Chambre à l’autre tant que le Sénat et les Communes ne s’entendront pas pour en adopter une version identique.