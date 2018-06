L’enquête fédérale sur les femmes autochtones prolongée de six mois

L’enquête nationale sur la violence faite aux femmes autochtones sera prolongée... de quelques mois. Bien que les commissaires aient réclamé deux ans de plus pour terminer leur travail, le gouvernement de Justin Trudeau leur accorde seulement cinq mois de plus pour conclure leur étude.

La commission d’enquête, qui a amorcé ses travaux à l’automne 2016, devait remettre son dernier rapport au fédéral le 1er novembre 2018 et terminer ses travaux à la fin de l’année 2018.

Les conclusions de l’enquête nationale pourront désormais être déposées au plus tard le 30 avril 2019, soit six mois plus tard. Les commissaires pourront du coup prolonger la tenue de leurs audiences jusqu’au mois de décembre 2018 — plutôt que d’y mettre fin ces jours-ci, comme ils devaient le faire afin de préparer leur rapport final. À la suite du dépôt de leur rapport final en avril 2019, les commissaires disposeront de deux mois pour clore définitivement leurs activités.

Le gouvernement n’a pas chiffré le coût de cette prolongation de mandat. « Il déterminera les besoins budgétaires avec l’équipe de la commission », est-il simplement indiqué dans les documents d’information du fédéral partagés mardi.

« Cette démarche tient compte du fait que d’autres survivantes et membres de familles souhaitent raconter leur vécu, tout en reconnaissant le caractère urgent, pour le gouvernement, que revêt la présentation de recommandations concrètes par la commission afin de réagir aux enjeux systémiques et institutionnels qui menacent la sécurité des femmes et des familles autochtones », fait valoir le gouvernement.

Les commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) avaient demandé au gouvernement fédéral, au mois de mars, de prolonger leur mandat de deux ans — jusqu’à la fin de l’année 2020. Et l’enquête avait réclamé une enveloppe de 50 millions de dollars supplémentaires.

« L’enquête ne recevra pas deux ans de plus ni 50 millions de dollars », ont tranché des fonctionnaires, qui offraient une séance d’information aux journalistes mardi matin. « On verra de combien d’argent ils auront besoin, combien d’argent il reste à leur budget d’origine. Nous n’avons pas de sommes précisées en ce moment. Et eux non plus, j’imagine. »

La commission d’enquête a tenu jusqu’à présent 15 audiences avec des victimes ou leurs familles, de même que deux audiences d’experts sur le droit autochtone et sur les droits de la personne.