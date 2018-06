Martine Ouellet quittera la chefferie du Bloc québécois

Martine Ouellet prend acte du désaveu des bloquistes à son endroit et quitte la chefferie du Bloc québécois.

« J’avais déjà dit que je respecterais la démocratie interne du Bloc québécois. Je vous annonce donc aujourd’hui que je quitterai le poste de chef du Bloc québécois », a confirmé Mme Ouellet lundi, au cours d’un point de presse très émotif, mais aussi rempli d’amertume.

« Rien n’est terminé pour moi, a-t-elle argué. Mais je dois vous avouer qu’à travers tous ces événements, mon principal constat est qu’actuellement le principal obstacle à la réalisation de la république du Québec provient de l’interne, du mouvement souverainiste indépendantiste. Ce n’est pas normal. »

La chef bloquiste a perdu son vote de confiance, cette fin de semaine, en ne récoltant que 32 % d’appuis des membres du Bloc qui s’étaient prononcés sur son avenir à la tête de la formation politique. Martine Ouellet avait fixé le seuil d’une victoire à 50 % + 1. Lundi, elle a confirmé qu’elle céderait les règnes de la direction du Bloc québécois compte tenu du résultat décevant de la veille.

Mais Martine Ouellet a fait porter l’entière responsabilité sur les épaules du président du parti et député, Mario Beaulieu. « Dans mon analyse, je pense que c’est le résultat de la campagne négative, agressive, de dénigrement et d’intimidation de Mario Beaulieu qui a joué sur tous les tableaux », a accusé Mme Ouellet, en lui reprochant d’avoir trahi ses propres engagements. M. Beaulieu avait recruté Martine Ouellet pour qu’elle brigue la chefferie du Bloc. Il lui avait retiré son appui, à la suite de la démission de sept des dix députés cet hiver.

Mme Ouellet s’en est aussi pris à ces sept élus, qui « appuyés par la vieille garde, l’establishment du Bloc québécois », ont rejeté l’idée que le Bloc parle d’indépendance avant tout, partout, pour réclamer plutôt que le parti défende à la fois les intérêts du Québec à Ottawa. Une « logique tordue détraquée » qui voudrait « qu’on parle d’indépendance juste entre nous, juste entre les convaincus là où ça ne dérange pas », a-t-elle dénoncé.

« Je suis venue au Bloc québécois pas pour un titre. Je suis venue au Bloc québécois pour une cause », a en outre affirmé Martine Ouellet. « Et depuis plus d’un an j’ai vu et j’ai vécu ce qu’il y a de plus beau en politique dans le mouvement indépendantiste : la force de ses gens, la force de ses idées. Mais j’ai vécu aussi et j’ai vu ce qu’il y a de plus laid en politique : les grandes faiblesses aussi du mouvement et les attaques », a-t-elle laissé tomber.

Les 60 % des membres bloquistes qui ont participé au référendum du parti ont par ailleurs appuyé à 65 % l’idée que le Bloc devrait défendre l’indépendance sur toutes les tribunes, à toutes les occasions.

En vertu des rênes du Bloc québécois, le président du parti et député, Mario Beaulieu, deviendrait maintenant chef intérimaire de la formation.

Martine Ouellet cédera son poste lundi prochain, après une dernière rencontre du bureau national du parti — sorte d’exécutif du Bloc québécois.