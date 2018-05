Trudeau ferme la porte à une déclaration de revenus unique gérée par Québec

Ce n’est pas demain la veille que les contribuables rempliront une seule déclaration de revenus à acheminer à Revenu Québec. Le premier ministre Justin Trudeau a indiqué lundi qu’il n’a aucune intention de négocier avec le prochain gouvernement québécois ce qui serait à ses yeux une importante abdication de responsabilités fédérales. Sans compter qu’il estime que la province n’a pas besoin de ce pouvoir supplémentaire pour s’épanouir.

« Ce n’est pas la priorité de notre gouvernement, a lancé M. Trudeau lundi. Nous reconnaissons qu’il y a beaucoup de provinces qui ont un rapport d’impôts unifié, mais c’est le gouvernement fédéral qui l’administre. Pour l’instant, ce n’est pas quelque chose que nous sommes en train de regarder. »

À Québec, tous les partis politiques réclament désormais la création d’une déclaration de revenus unique à laquelle le Parti libéral du Québec s’était longtemps opposé. Un beau consensus qui n’impressionne pas Justin Trudeau. « Il y a eu une unanimité à l’Assemblée nationale ? Mon Dieu ! Ça, ça n’arrive jamais ! » a-t-il raillé. Une moquerie que le chef péquiste, Jean-François Lisée, a dénoncée dans un gazouillis en utilisant le mot-clic #LeMéprisNauraQuunTemps.

Raison #2471 pour l’indépendance

À un journaliste qui lui dit que l’Ass nat est unanime à vouloir un rapport d’impôt unique, @JustinTrudeau répond, moqueur: « Il y a eu unanimité à l’Assemblée nationale. On mon Dieu, ça ça n’arrive jamais !» #LeMéprisNauraQuunTemps #polqc pic.twitter.com/NAxHpWDgwE — Jean-François Lisée (@JFLisee) 28 mai 2018

Au fédéral, le Bloc québécois, le NPD et maintenant le Parti conservateur appuient aussi l’idée.

Il y a deux semaines, la ministre fédérale du Revenu, Diane Lebouthillier, avait fait valoir en entrevue avec le Globe and Mail que la déclaration unique compromettrait les quelque 3000 emplois, principalement à Shawinigan et Jonquière, que compte l’Agence du revenu du Canada (ARC) au Québec. M. Trudeau ajoute désormais un autre élément à l’argumentaire.

« De laisser une partie de la responsabilité du fédéral à une province n’est pas une décision à prendre à la légère. Le Québec a déjà beaucoup de contrôle sur la langue, sur l’immigration, sur la culture et je trouve que ce n’est pas une étape nécessaire à ce point-ci. Je trouve que les Québécois réussissent à l’intérieur du Canada en jouant avec les mêmes règles que le reste du pays et je ne trouve pas que c’est un enjeu qui touche particulièrement à l’élément particulier et distinct de la culture et de la langue française au Québec. »