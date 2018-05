Rassemblement dimanche à Montréal en faveur de Martine Ouellet

Faisant l'objet d'une contestation récente, la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, aura droit dimanche après-midi à Montréal à un rassemblement de soutien.

Mme Ouellet, dont le leadership et la vision de l’avenir du parti sont mis en doute, assistera à l’événement qui se déroulera au Monument-National.

Fidèles à leur chef, les députés bloquistes Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill seront également présents, ainsi que plusieurs sympathisants comme les artistes Sophie Stanké et Sylvie Legault, la femme politique Andrée Ferretti, et l’écrivaine France Théoret, notamment.

Cette démonstration de soutien survient à 5 jours du début du vote référendaire tenu par le parti concernant la mission du Bloc et le leadership de Martine Ouellet. Les résultats seront dévoilés dimanche prochain, à Montréal.