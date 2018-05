Le Canada à l’Assemblée mondiale de la santé dès lundi

Ottawa — La ministre fédérale de la Santé, Ginette Petitpas Taylor, sera à la tête de la délégation canadienne qui participera dès lundi, à Genève, en Suisse, à la 71e Assemblée mondiale de la santé.

La ministre entend faire valoir le point de vue du Canada concernant les défis mondiaux en matière de santé, et proposer des actions concertées.

Ginette Petitpas Taylor souligne que ces défis sont de plus en plus complexes, la mondialisation facilitant la propagation transfrontalière des maladies infectieuses. Elle ajoute que plusieurs pays sont aux prises avec des problèmes de santé systémiques.

Le Québec sera notamment représenté au sein de la délégation par le Dr Horacio Arruda, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Tout au long de la semaine, la délégation canadienne travaillera avec les représentants des autres pays pour négocier et proposer des résolutions et des décisions qui éclaireront le travail de l’Organisation mondiale de la Santé. Parmi les principaux points à l’ordre du jour figurent la préparation et l’action en santé publique, l’incidence des changements climatiques sur la santé, l’activité physique ainsi que l’accès aux médicaments et aux vaccins.