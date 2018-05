Martine Ouellet annonce une candidate pour la partielle de Chicoutimi-Le Fjord

Martine Ouellet tente, une fois de plus, de faire taire ceux qui croient que son leadership du Bloc québécois agonise.

Elle annoncera, vendredi, une candidature pour l'élection partielle de Chicoutimi-Le Fjord.

Ce scrutin doit se dérouler le 18 juin prochain. L'association de comté du Bloc québécois a fait savoir dès le début de la crise qui secoue le parti qu'il n'était pas question de présenter un candidat dans l'état actuel des choses.

Jeudi après-midi, la présidente de l'association de comté, Élise Gauthier, n'avait pas changé d'avis et assurait qu'il n'est pas question qu'elle travaille pour « la candidate de Mme Ouellet ».

« C'est une parachutée. [...] Mme Ouellet a décidé de l'envoyer à la guillotine », a jugé Mme Gauthier en révélant que la candidate est Catherine Bouchard-Tremblay, une militante d'Option nationale battue dans la circonscription provinciale de Chicoutimi à l'élection partielle de 2016.

Mme Ouellet sera à Chicoutimi, vendredi avant-midi, pour présenter elle-même sa candidate. Et, de l'avis de Mme Gauthier, il lui faudra retourner là souvent d'ici le 18 juin.

« Ce n'est pas notre candidate. C'est la candidate de Mme Ouellet. Alors Mme Ouellet devra venir faire campagne à Chicoutimi », a ironisé Mme Gauthier, après avoir pris le soin de souligner que son mandat comme présidente d'association a été renouvelé la semaine dernière à une réunion de son comité exécutif.

Les candidats à cette élection partielle doivent se déclarer avant le 28 mai. Les résultats du référendum bloquiste qui scellera le sort de Mme Ouellet ne seront connus que le 3 juin. Trop tard pour Chicoutimi-Le Fjord.

« Alors non. Je n'irai pas travailler pour cette candidate-là même si Mme Ouellet devait partir suite au référendum », a lâché Mme Gauthier.

Ras-le-bol, crise et saga

La leader du Bloc a essuyé un autre coup dur mercredi alors que le Forum jeunesse bloquiste lui a retiré son appui. Le trésorier du parti, Jules Gagné, a également claqué la porte.

C'est la démission de sept des 10 députés bloquistes, en février dernier, qui a mis le feu aux poudres. Depuis, Mario Beaulieu, un des trois députés qui étaient restés fidèles à Mme Ouellet, a décidé de demeurer au parti tout en travaillant pour dégommer sa chef. L'aile jeunesse du Bloc a suivi son exemple, cette semaine.

Mme Ouellet a refusé de réagir publiquement à ces deux plus récentes tuiles. Elle refusait encore les demandes d'entrevues jeudi. Elle ne pourra pas échapper aux questions des journalistes de Chicoutimi vendredi matin.

« J'ai le ras-le-bol de cette situation-là, a confié Mme Gauthier. Ce n'est plus une crise. C'est une saga. Et j'ai hâte que ça se termine et je ne suis pas la seule. »

Mme Gauthier dit conseiller à ses collègues militants de voter au référendum « et puis on va espérer que le tout va rentrer dans l'ordre le 3 juin au matin ».