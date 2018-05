Le fils du député Luc Berthold arrêté

Ottawa — Le fils du député conservateur Luc Berthold a été accusé de trafic de crack par la police de Thetford Mines. David Berthold, 21 ans, était recherché par les autorités à la suite d’une perquisition, il y a dix jours, dans une résidence de Thetford Mines où les policiers avaient trouvé du crack et du matériel servant à la fabrication de cette drogue. Le fils Berthold a été arrêté au volant de son véhicule lundi soir, alors qu’il était en possession de cannabis et d’une poudre blanche s’apparentant à de la cocaïne, selon la police locale. Luc Berthold a confirmé l’arrestation sur Facebook mardi. « Un moment très difficile aujourd’hui dans la vie de parents, a-t-il écrit. Nous allons l’accompagner dans cette épreuve. Chacun doit assumer la responsabilité de ses actes. » Le chef conservateur, Andrew Scheer, a indiqué que le caucus appuyait M. Berthold et sa famille. « Je pense que tous ceux qui ont des enfants peuvent comprendre comment ça peut être éprouvant pour des parents de traverser ces moments difficiles. »