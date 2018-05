Trans Mountain: Ottawa indemnisera toute «obstruction politique»

Si Kinder Morgan songe à abandonner son projet d’oléoduc Trans Mountain, d’autres investisseurs sont prêts à prendre le relais — et ils auront l’appui d’Ottawa, affirme le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau.Le gouvernement Trudeau est prêt à « indemniser » les investisseurs du projet afin de s’assurer que le projet de pipeline controversé entre l’Alberta et la Colombie-Britannique voie le jour, a affirmé l’élu libéral en conférence de presse mercredi.L’annonce survient le jour même de l’assemblée générale annuelle de l’entreprise Kinder Morgan, l’architecte du projet de 7,4 milliards de dollars, qui a mis un frein à toutes les dépenses non essentielles liées à l’oléoduc reliant Edmonton et Burnaby, en banlieue de Vancouver.La grogne ne cesse de monter en Colombie-Britannique, où le gouvernement du premier ministre John Horgan et les militants écologistes ont promis de s’opposer coute que coute au projet.« Nous sommes prêts à protéger le projet Trans Mountain contre tout retard motivé politiquement », a affirmé le ministre Morneau — une référence au refus du premier ministre britanno-colombien de procéder, bien que le transport d’hydrocarbure soit de compétence fédérale.