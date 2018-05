Autochtones: l’ONU presse le Canada d’en faire plus

Photo: Adrian Wyld La Presse canadienne

Ottawa — Le Conseil des droits de l’homme des Nations unies presse le Canada d’en faire davantage pour améliorer le sort des autochtones — en particulier celui des femmes et des filles. La situation des droits de la personne au Canada est examinée cette semaine au Conseil des droits de l’homme de l’ONU dans le cadre du troisième « Examen périodique universel » des États membres. La délégation canadienne était conduite vendredi à Genève par la ministre de la Justice et procureure générale, Jody Wilson-Raybould. La ministre canadienne a indiqué qu’elle avait « très bien entendu » le message du Conseil, notamment sur l’importance de soutenir l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.