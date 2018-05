Armes à feu: Trudeau ouvert à une vérification plus sévère des antécédents

Saguenay — Le premier ministre, Justin Trudeau, s’est dit ouvert, jeudi, à l’idée de procéder à des vérifications plus rigoureuses de la santé mentale de ceux qui désirent faire l’acquisition d’une arme à feu. Lors des procédures judiciaires d’Alexandre Bissonnette, on apprenait qu’il détenait légalement ses armes, même s’il avait déjà été traité pour des troubles de santé mentale. En mars dernier, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-71, qui resserre certains contrôles et encadre la vente d’armes à feu. Questionné sur la possibilité de modifier ce projet de loi pour y inclure des dispositions encore plus sévères, particulièrement sur la santé mentale des acheteurs, M. Trudeau a affirmé qu’il allait prendre cette idée en considération.