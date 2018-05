Harcèlement: Elizabeth May exonérée

Photo: Justin Tang La Presse canadienne

La chef du Parti vert, Elizabeth May, n’a pas commis de harcèlement en milieu de travail, conclut une enquête indépendante qui avait été lancée fin janvier. Trois ex-employés du Parti vert avaient reproché à leur chef d’avoir instauré un climat de travail malsain caractérisé par la violence « verbale et émotive ». Mme May avait été traitée d’« intimidatrice ». Le rapport d’enquête du cabinet d’avocats de Toronto Torys reconnaît que les plaintes des trois plaignants étaient « vraies », mais déclare qu’elles ne constituaient pas du harcèlement en milieu de travail en vertu de la loi ontarienne. Celle-ci définit le harcèlement en milieu de travail comme des « remarques ou des gestes vexatoires » posés par une personne qui « devrait raisonnablement savoir » qu’ils « sont importuns ».