Taxe sur le carbone: Jason Kenney aussi ira en cour

Photo: Jeff McIntosh La Presse canadienne

Ottawa — L’ex-ministre fédéral conservateur et aspirant premier ministre albertain Jason Kenney promet que, s’il est élu l’an prochain, il abolira la taxe sur le carbone mise en place par le gouvernement néodémocrate de Rachel Notley et se joindra à la Saskatchewan pour contester la taxe de remplacement qu’Ottawa menace d’imposer. « Si un gouvernement conservateur est élu en Alberta [au printemps 2019], notre premier projet de loi sera pour abolir la taxe sur le carbone », a promis M. Kenney alors qu’il se trouvait à Ottawa. Il dotera la province d’un autre plan de lutte contre les gaz à effet de serre, qui inclura « une taxe sur les grands émetteurs » et une « approche réglementaire ». Le gouvernement de Justin Trudeau obligera les provinces à tarifer le carbone, à raison de 20 $ la tonne à compter de 2019, à défaut de quoi il imposera une taxe. Le Québec, la Colombie-Britannique, l’Ontario, et bientôt le Manitoba et la Nouvelle-Écosse se conforment aux volontés d’Ottawa. Seuls le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan résistent.