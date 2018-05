La culture de cannabis à domicile devra être permise

Québec et Ottawa ne s’entendront pas de sitôt sur l’encadrement de la légalisation du cannabis. Québec a beau refuser d’autoriser la culture à domicile de la marijuana, Ottawa martèle que son approche — qui prévoit de permettre d’en faire pousser quatre plants chez soi — est la bonne. Et Justin Trudeau refuse d’amender son projet de loi pour octroyer une exception au Québec.

Le ministre québécois des Relations canadiennes, Jean-Marc Fournier, s’était rendu jusqu’à Ottawa la semaine dernière pour demander au Sénat de modifier le projet de loi C-45, sur la légalisation du cannabis, afin de préciser que les provinces ont le droit de prohiber la culture à domicile. Un premier groupe de sénateurs en a fait la recommandation mardi.

Mais le premier ministre Trudeau l’a rejeté presque aussitôt. « On continue de travailler avec les provinces sur leurs responsabilités par rapport au régime qui sera mis en place. Mais, soyons très clairs, notre décision de permettre la culture d’un nombre limité de plants de marijuana à domicile est basée sur les faits, sur les données, sur les recommandations d’experts. C’est pour créer un système qui va remplacer les éléments criminels qui font des profits avec cette vente de marijuana », a fait valoir M. Trudeau, en conférence de presse au Parlement jeudi.

« Et l’approche qu’on a préconisée et qu’on met en avant dans la loi fédérale, c’est la bonne. Et c’est celle-ci qu’on va s’attendre à ce que les gens suivent », a-t-il tranché.

Un second groupe de sénateurs, au Comité sénatorial des affaires autochtones, a quant à lui suggéré que la légalisation de la marijuana soit retardée d’« au plus un an », afin de consulter davantage les communautés autochtones. Là encore, l’idée a été rapidement écartée par M. Trudeau.

« Ne vous méprenez pas, il s’agit d’une question de santé publique et de sécurité publique à laquelle nous nous sommes engagés pendant la campagne électorale, et avec laquelle nous irons de l’avant cet été. »

Le Sénat poursuit son étude du projet de loi C-45 en comité. La proposition législative avait d’abord été étudiée par quatre comités, qui présentent ces jours-ci leurs recommandations au Comité sénatorial des affaires sociales qui étudiera à son tour le projet de loi dans son ensemble. Ce comité fera rapport au Sénat à la fin mai. La Chambre haute a prévu de terminer son étude le 7 juin.