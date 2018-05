Santé Canada impose l’ajout de mises en garde sur les opioïdes d’ordonnance

Ottawa — Santé Canada s’apprête à rendre obligatoire l’ajout d’un autocollant de mise en garde sur les opioïdes obtenus sur ordonnance et la remise d’un document explicatif aux patients. C’est la première fois que le gouvernement fédéral impose par règlement l’ajout d’un autocollant de mise en garde et la distribution d’un dépliant d’information pour un médicament délivré en pharmacie. Selon un communiqué publié par Santé Canada, l’étiquette de mise en garde collée sur le contenant remis au patient va indiquer que « les opioïdes peuvent causer une dépendance, la toxicomanie et une surdose ». Dans la documentation écrite, le patient va trouver « des renseignements importants sur les signes de surdose d’opioïdes et les mesures à prendre, comme ne pas partager le médicament ». D’autres informations, dont celles concernant les effets secondaires possibles, vont aussi être inscrites dans le dépliant. La réglementation publiée mercredi dans la Gazette du Canada va du même coup obliger les entreprises pharmaceutiques à élaborer et mettre en place des « plans de gestion des risques » pour caractériser, surveiller, prévenir et atténuer les risques associés aux opioïdes.