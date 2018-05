Cannabis: Ottawa ne se retirera pas des traités qu’il violera

Ottawa — Se retirer des trois traités internationaux que le Canada violera lorsque le cannabis sera légal serait une « réaction excessive » et « nuisible » aux intérêts du pays et de la communauté internationale, a plaidé la ministre des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. « Ce serait une erreur », a-t-elle insisté auprès du comité sénatorial des affaires étrangères et du commerce international, mardi. Une erreur, car ces traités internationaux encadrent « la circulation de plus d’une centaine de drogues et de substances, incluant plusieurs qui jouent un rôle dans la crise des opioïdes qui sévit actuellement en Amérique du Nord. ». Et l’approche « stricte » de réglementation et de contrôle du cannabis pour laquelle ont opté les libéraux est cohérente avec les « objectifs globaux » de ces conventions, a ajouté la ministre Freeland.