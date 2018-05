Le Parlement invite le pape François à demander pardon aux Autochtones

Les députés aux Communes ont adopté mardi une motion qui demande au pape de présenter ses excuses pour les sévices subis par les enfants autochtones dans les pensionnats gérés par des institutions catholiques. Peu avant Pâques, les évêques catholiques canadiens avaient fait savoir que le pape ne présenterait pas, pour l’instant, pareilles excuses.

Le Nouveau Parti démocratique (NPD) a donc pris l’initiative d’en appeler directement au pape. La motion, débattue la semaine dernière, a été soumise au vote mardi après-midi et adoptée sans difficulté.

Seulement dix députés conservateurs se sont opposés à la motion, empêchant les Communes de poser un geste unanime. Garnett Genuis était du compte. L’élu albertain a déjà fait savoir qu’il estime que l’État n’a pas à dicter sa conduite à l’Église. Il n’a pas retourné les appels de La Presse canadienne après le vote.

« C’est un moment extraordinaire. […] Je ne vais pas m’en faire avec le nombre de personnes qui ont voté pour ou contre », a lâché le député néodémocrate Charlie Angus qui a déposé la motion et qui avait une plume d’aigle à la main lorsqu’il a voté.

« C’est une question qui a soulevé beaucoup d’émotion dans la région que je représente », a expliqué l’élu du nord de l’Ontario.

C’est par 269 voix contre 10 que la motion a été adoptée. Le chef conservateur Andrew Scheer ne s’est pas présenté au vote.

En entrant aux Communes quelques minutes avant le vote, le premier ministre Justin Trudeau a rappelé l’importance qu’il accordait à ces excuses.

« Ça fait longtemps qu’on parle de ça. C’est les recommandations de la Commission [de vérité et réconciliation] et c’est quelque chose que j’ai demandé au pape de faire quand j’étais au Vatican », a noté M. Trudeau. À l’issue de cet entretien qui remonte à la fin mai 2017, le premier ministre avait rapporté que le pape s’était montré ouvert à l’idée.

« J’ai très, très confiance que le pape François va répondre [à la demande] et j’ai espoir que les évêques catholiques du Canada vont entendre le message et dire “oui, nous devons participer à ça” », a déclaré le député Angus à sa sortie des Communes.

En fin de journée, à la Conférence des évêques catholiques du Canada, on indiquait ne pas avoir décidé quelle réaction offrir au geste des parlementaires.