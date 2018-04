Un libéral fédéral démissionne

Photo: Facebook / Nicola Di Iorio

Ottawa — Bien qu’il reste encore dix-huit mois à son mandat, le député libéral fédéral de Saint-Léonard–Saint-Michel, Nicola Di Iorio, démissionnera sous peu. Pudique, il n’a pas voulu s’épancher sur les raisons précises de son départ, sauf pour reconnaître qu’elles étaient de nature personnelle et liées à son entourage. Il a proclamé « mission accomplie » parce qu’Ottawa a accepté de financer le prolongement de la ligne bleue du métro, qui se trouve dans sa circonscription. Cet avocat et professeur de droit se félicite surtout de sa sortie publique dans Le Devoir en faveur du respect de l’alternance entre un juge anglophone et un juge francophone à la tête de la Cour suprême du Canada. Des rumeurs faisaient croire que Justin Trudeau aurait pu nommer un autre anglophone après de départ de Beverley McLachlin. Il a finalement choisi le Québécois Richard Wagner. Ce départ porte à deux les sièges québécois vacants à la Chambre des communes. Le libéral Denis Lemieux a démissionné en décembre dans Chicoutimi–Le Fjord. Outremont se libérera sous peu lorsque Thomas Mulcair quittera son siège.