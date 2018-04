Le député montréalais Nicola Di Iorio démissionne

Le député libéral fédéral de Saint-Léonard–Saint-Michel, Nicola Di Iorio, démissionne de son poste. La date de son départ n’est pas encore arrêtée, mais il n’attendra pas le scrutin de 2019 pour quitter la Chambre des communes.

« J’ai commencé ce parcours il y a trois ans. Je m’étais fixé certains objectifs et je peux dire mission accomplie », a confié M. Di Iorio à la sortie de la réunion du caucus de son parti mercredi midi.

Du lot de ces objectifs atteints, M. Di Iorio cite l’engagement du gouvernement fédéral de financer le prolongement de la ligne bleue de métro à Montréal qui desservira en partie sa circonscription. « C’est une très, très grande nouvelle. » Il se félicite aussi d’avoir pu faire voter l’an dernier une motion désignant juin Mois national du patrimoine italien. Surtout, il estime avoir contribué à améliorer le processus de sélection du juge en chef de la Cour suprême du Canada.

Avocat et professeur de droit, M. Di Iorio avait pris la parole dans Le Devoir pour exhorter le premier ministre Justin Trudeau à respecter l’alternance entre un juge francophone et un juge anglophone dans son choix d’un juge en chef. Il est rare qu’un député du gouvernement interpelle publiquement son chef. M. Trudeau a nommé le Québécois Richard Wagner à la tête de la Cour suprême. « Je sais que mon intervention et mon travail, qui a duré quand même longtemps, ont fait une très grande différence », soutient-il.

Pudique, le député montréalais ne veut pas s’épancher sur les raisons de son départ, mais on comprend entre les lignes qu’il s’est produit quelque chose dans son entourage qui l’a convaincu de retourner auprès de ses trois filles adultes et de sa conjointe. « Je n’entrerai pas dans les détails. Il y a une concordance d’événements qui font que j’ai dû prendre cette décision », dit-il.

Cette démission porte à deux — et bientôt à trois — le nombre de sièges québécois vacants à la Chambre des communes. M. Trudeau doit annoncer sous peu la date de l’élection partielle dans Chicoutimi–Le Fjord, où le libéral Denis Lemieux a démissionné en décembre dernier sans fournir d’explications. L’ex-chef du NPD Thomas Mulcair a indiqué qu’il quitterait la vie politique et doit annoncer sous peu qu’il renonce à son siège d’Outremont.