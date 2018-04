Francis Drouin clame son innocence

Ottawa — Le député libéral Francis Drouin soutient que c’est par erreur qu’il a été associé à une allégation d’inconduite sexuelle. Il était présent lorsque les faits allégués se sont produits, dans un bar de Halifax en fin de semaine, mais il n’en est pas responsable, assure-t-il. Alors qu’il se trouvait au zinc pour payer ses consommations, une femme ailleurs dans l’établissement aurait crié que quelqu’un avait touché ses fesses. « Ses commentaires n’étaient clairement pas dirigés vers moi. Je me suis tourné dans la direction opposée du bar et j’ai crié : “Sortez cet homme d’ici” pour attirer l’attention sur l’incident allégué », relate le député ontarien dans un communiqué de presse. Plus tard, une femme l’a abordé pour tenter « par erreur » de l’associer à l’incident. « Nous lui avons dit qu’elle s’était trompée. » M. Drouin se trouvait à Halifax pour le congrès bisannuel du Parti libéral du Canada. Il a indiqué coopérer « pleinement » avec la police. Le député n’a pas été suspendu du caucus.