Le libéral Francis Drouin fait état d’une allégation contre lui au congrès

Ottawa — Le député libéral fédéral Francis Drouin affirme qu’une allégation a été faite à son endroit à la suite d’un incident lors du congrès du parti à Halifax en fin de semaine, et dit collaborer entièrement à l’enquête.

Âgé de 34 ans, le député de Glengarry-Prescott-Russell, dans l’est de l’Ontario, a été décrit plus tôt cette année comme une étoile montante au Parti libéral ayant une poigne solide dans le dossier de l’agriculture et étant le plus en vue parmi les simples députés.

Dans une déclaration par courriel aux députés libéraux fédéraux et à des membres du personnel, dimanche, M. Drouin affirme pouvoir confirmer qu’une allégation a été faite, sans dire de quoi il est question.

Il affirme qu’aucune accusation n’a été déposée contre lui et dit croire qu’il est important pour quiconque de se sentir à l’aise de confier son histoire et d’obtenir de l’aide.

La nouvelle fait surface un jour après que le Parti libéral eut tenu un séminaire d’une heure au congrès sur le mouvement #moiaussi et la création d’un environnement de travail sûr.

Un porte-parole du bureau du premier ministre Justin Trudeau a indiqué que toutes les questions devaient être adressées au whip Pablo Rodriguez, qui n’a pas encore répondu à une demande pour commenter cette affaire.