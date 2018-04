Triage des migrants: une solution dès la semaine prochaine, affirme Ottawa

Le nouveau système de triage des migrants qui entrent de façon irrégulière au Québec devrait commencer à être ficelé dès la semaine prochaine, déclare Ottawa. Deux jours après l’avoir promis au gouvernement québécois, le fédéral n’avait pas encore beaucoup de détails à offrir vendredi. Mais il espère fignoler le tout rapidement, alors que le nombre d’arrivées au pays a déjà plus que doublé par rapport à l’an dernier.

« On espère une solution fonctionnelle dans les prochains jours, donc au cours de la semaine prochaine », a indiqué un haut fonctionnaire fédéral, au cours d’une séance d’information sur le processus d’accueil des migrants organisée par les divers ministères responsables du dossier.

« Est-ce que ce sera complètement fonctionnel à la fin de la semaine prochaine ? Je ne pourrais pas vous le dire. Mais, certainement, les éléments de base seront mis en place », a avancé ce représentant du gouvernement.

D’ici là, pour compenser le fait que les centres d’hébergement temporaires du Québec sont presque au maximum de leur capacité, les autorités fédérales pourraient retenir un plus grand nombre de migrants à Lacolle « jusqu’à ce qu’on puisse trouver des solutions », a-t-on indiqué.

Mercredi, à l’issue d’une rencontre qui s’annonçait tendue entre Ottawa et Québec, le fédéral a finalement convenu d’ajuster le système d’accueil des demandeurs d’asile qui entrent de façon irrégulière au Canada. La grande majorité d’entre eux le font par le chemin Roxham, au Québec.

Ottawa a promis de trier davantage les migrants afin de rediriger immédiatement ceux qui comptent s’installer ailleurs qu’au Québec, plutôt que de les laisser attendre à Montréal pendant deux ans que leur demande d’asile soit traitée.

Vers quelle destination ? Avec quels moyens de transport ? « Trop tôt pour le dire », ont répondu les fonctionnaires vendredi.

Une hausse importante

Ces derniers n’ont pas voulu prédire combien de migrants débarqueraient en sol canadien cette année.

En 2017, ils ont été 20 953 à traverser la frontière entre les points d’entrée officiels pour faire une demande d’asile une fois arrivés en territoire canadien.

Depuis le début de l’année 2018, 6373 migrants sont entrés au Canada de façon irrégulière — dont 5609 au Québec (88 %). Au cours des quatre premiers mois de 2017, le Canada avait reçu 2784 migrants (sur une période qui comptait deux semaines de plus, puisque les statistiques de 2018 ne comptent que la première moitié du mois d’avril).

« Les chiffres que nous avons vus au cours des trois derniers mois, si on les compare à ce que nous avons vécu en 2017, sont nettement plus élevés. Et nous les surveillons », a affirmé un second haut fonctionnaire, en assurant qu’Ottawa « se prépare afin de pouvoir y répondre ».