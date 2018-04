Ottawa ne veut plus rejeter les immigrants sur la seule base de leur handicap

Le gouvernement de Justin Trudeau estime qu’il est discriminatoire de rejeter des immigrants potentiels au motif qu’eux ou un membre de leur famille sont affectés par un trouble de santé engendrant d’importants coûts pour le système canadien. Il modifie immédiatement les règles pour faire en sorte que 75 % des personnes autrefois rejetées ne le soient plus, mais il ne compensera pas pour autant les provinces, qui devront absorber la facture.

La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés interdit l’accueil d’immigrants s’ils sont susceptibles d’engendrer des coûts élevés en soins de santé ou en services sociaux, soit le montant moyen consacré pour chaque Canadien de 6655 $ par année. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, Ahmed Hussen, a annoncé lundi matin que ce seuil était triplé à près de 20 000 $.

Selon M. Hussen, il en va des valeurs du Canada. « Les règles actuelles sur l’inadmissibilité médicale datent de plus de 40 ans, elles ne sont clairement pas en phase avec les valeurs canadiennes ou la vision de notre gouvernement de l’inclusion ».

Il a assuré que cela n’aurait pas d’impact sur les systèmes de santé des provinces. « Nous maintiendrons en place les dispositions qui protègent notre système de santé et nous nous assurerons que les Canadiens qui sont inscrits sur des listes d’attente pour obtenir un service ne subissent pas d’impact négatif. » Le ministre n’a pas expliqué comment il s’y prendrait.

Un comité parlementaire s’est penché sur le sujet cet hiver et a conclu qu’entre 900 et 1000 personnes étaient rejetées chaque année pour cause de « fardeau excessif ». Le comité a calculé que ces arrivants engendreront des frais de santé supplémentaires de 135 millions de dollars par année, soit 0,1 % des dépenses provinciales en santé.

Opposition

Mais voilà : certaines provinces s’opposent au changement au motif qu’il pourrait avoir pour effet de faire exploser le nombre de requêtes. C’est le cas de la Saskatchewan. « Le gouvernement de la Saskatchewan estime que, si la politique est modifiée, l’élimination de la disposition relative au fardeau excessif risque de faire augmenter le nombre de cas constituant un fardeau excessif et de miner l’appui dont le système canadien d’immigration jouit au sein de la population », avait écrit la province au comité.

Le ministre Hussen n’a pas directement répondu à ces craintes. « Nous savons que le système est souvent soumis à des pressions, notamment la pression d’une population vieillissante, et nous continuerons les discussions avec nos collègues des provinces. Nous surveillerons l’effet de ce changement au cours des prochaines années. » D’ici là, il n’est pas question d’indemniser les provinces en augmentant les transferts, a reconnu M. Hussen. Cela ne l’empêche pas d’affirmer que c’est Ottawa qui paiera pour cela parce que « vous savez, nous fournissons des paiements de transfert aux provinces et territoires ».

M. Hussen a indiqué qu’à terme, il veut complètement abolir cette règle et faire disparaître le plafond de dépenses autorisées.