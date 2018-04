Jagmeet Singh lorgne Outremont

Ottawa — Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, n’écarte pas la possibilité de se présenter à l’élection partielle d’Outremont lorsque Thomas Mulcair aura quitté son siège. « Je suis toujours ouvert à écouter l’avis des gens quand une élection partielle s’ouvre. Et je considérerai toujours toutes les options qui s’offrent à moi », a affirmé M. Singh au sujet de l’élection qui sera déclenchée lorsque son prédécesseur, M. Mulcair, prendra sa retraite cet été. « On jongle avec l’idée », a confirmé le lieutenant québécois du NPD, Alexandre Boulerice. « Ce serait audacieux. Ce serait osé. » Une candidature de M. Singh à Outremont aurait, admet-il, des pour et des contre. Une victoire enverrait un « message fort sur la force du NPD » au Québec et sur l’importance de la province pour le chef. En revanche, la partielle d’Outremont serait risquée puisque M. Singh, qui était auparavant député provincial en Ontario, a « peu de liens avec Montréal, peu de racines dans la communauté locale » a convenu M. Boulerice.