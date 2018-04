Martine Ouellet propose de refonder le Bloc québécois… intellectuellement

Pendant qu’un groupe souhaite la refondation pure et simple du Bloc québécois, la chef Martine Ouellet, de son côté, propose plutôt aux militants une refondation « intellectuelle » du parti.

En l’absence remarquée du président du parti, Mario Beaulieu, et de la vice-présidente, Kédina Fleury-Samson, Mme Ouellet a présenté vendredi avant-midi le « projet de proposition principale 2018-2019 ».

Approuvé par le Bureau national du Bloc le 24 mars, ce document étoffé d’une soixantaine de pages deviendra le programme politique de la formation… si les militants réunis au Congrès national de 2019 l’approuvent.

Et si le Bloc n’a pas implosé d’ici là.

Car cette « proposition principale » est dévoilée dans un contexte particulier. D’une part, un référendum qui se tiendra début juin permettra aux membres de s’exprimer sur le leadership de Martine Ouellet, tout en réitérant — ou pas — leur adhésion à l’article 1 du Bloc.

Mais aussi, un manifeste préparé par la présidente du Forum jeunesse du parti — et appuyé par Mme Fleury-Samson — plaidait plus tôt cette semaine pour que la formation se saborde carrément et renaisse sur de nouvelles bases. Nouveau nom, nouveau programme et nouveau chef sont au menu de cette proposition, qui pourrait être soumise en débat d’urgence lors d’un conseil général prévu à la fin du mois.

Interrogée sur cette démarche, Martine Ouellet a mis l’accent sur le fait qu’elle s’effectue « en dehors des instances ». « Que des gens, de façon individuelle, en dehors des instances, fassent part de leurs opinions, ça leur appartient, a-t-elle dit en point de presse à Montréal. Mais on a une démocratie au Bloc. Et pour travailler en équipe, c’est important de respecter la démocratie interne du Bloc. S’ils ont des propositions à faire à l’interne, elles seront étudiées par les instances. »

Le député Xavier Barsalou-Duval, qui fait office de chef parlementaire du groupe de trois députés qui siègent sous la bannière du Bloc, a indiqué avoir été « surpris de voir ça apparaître de cette façon dans les médias. On a des instances […] et si ces propositions sont soutenues, elles pourront suivre leur cours dans le cheminement normal ».

Quant à l’absence du président du parti au dévoilement d’un document fondamental du parti, Martine Ouellet n’y voit rien d’anormal. « Les gens qui étaient disponibles sont venus faire un tour, a-t-elle dit. On ne peut pas avoir tout le temps tout le monde disponible en même temps. » M. Beaulieu est député dans une circonscription limitrophe au quartier général du Bloc et la Chambre ne siégeait pas vendredi.

Mme Ouellet a soutenu que les médias accordent trop d’attention aux « mauvaises nouvelles » et pas assez aux bonnes. Par exemple ? L’appui qu’elle a reçu cette semaine de l’ancien premier ministre Bernard Landry ou la présence à ses côtés vendredi de l’ancien ministre Gilbert Paquette et du politologue Denis Monière.

Programme

Ceux-ci sont derrière la rédaction du document présenté. Neuf chapitres thématiques composent la proposition : indépendance du Québec ; population ; solidarité sociale ; culture ; justice, etc.. Une déclaration « des valeurs et des principes » du Bloc ouvre le document… et la « Constitution initiale de la République du Québec » le conclut.

Une « constitution de transition », a dit Martine Ouellet. « C’est notre responsabilité de dire à quoi va ressembler » un Québec souverain, estime la chef bloquiste. Une cinquantaine de points composent cette constitution théorique.

En ce qui concerne le programme comme tel — qui est en élaboration depuis un an —, Gilbert Paquette dit qu’il « donne un cadre pour critiquer la situation actuelle [la place du Québec dans le Canada] et montre ce qu’on pourrait faire de plus si on était une république ».

Chaque chapitre présente donc le cadre politique du parti et est suivi d’une liste de « sujets prioritaires d’intervention d’ici l’indépendance ». « On se sert du cadre politique pour faire de l’action politique », a expliqué M. Paquette. Selon lui, « on ne peut pas faire la défense des intérêts du Québec sans un cadre politique qui amène à faire la promotion de l’indépendance ».

« Nous espérons que ce projet va ressouder le Bloc autour d’un projet de refondation intellectuelle du Bloc », a ajouté l’ancien ministre péquiste.

Denis Monière a quant à lui parlé d’un « projet ambitieux » que les militants devront s’approprier. Une tournée du territoire sera ainsi mise en branle dès la semaine prochaine pour aller à la rencontre de ces militants. Le thème ? « Faut qu’on se parle de l’indépendance. »

Le député Barsalou-Duval a soutenu que le document a « suscité un grand enthousiasme » au sein du bureau national.