Des dirigeants bloquistes veulent remettre à neuf le Bloc québécois

Des haut placés du Bloc québécois souhaitent faire table rase et remettre à neuf le parti : nouveau nom, nouveau programme… et même un nouveau chef. L’idée serait de fonder un nouveau parti indépendantiste sur la scène fédérale, qui rassemblerait tous les militants souverainistes du Québec. La proposition vient de nulle autre que la présidente du Forum jeunesse du parti — et ancienne proche collaboratrice de la chef.

La « refondation du Bloc québécois », présentée dans un document obtenu par Le Devoir, passerait par une « mise à zéro de la plateforme et des statuts » du parti, de même qu’une « course à la chefferie de deux mois ». Ce qui implique une démission de Martine Ouellet, selon les termes du manifeste préparé par Camille Goyette-Gingras.

L’ancienne attachée de presse de Mme Ouellet explique avoir eu envie, avant même que ne frappe la crise qui déchire le Bloc québécois depuis un mois, d’ouvrir le parti aux militants du Parti québécois et de Québec solidaire pour mobiliser tous les indépendantistes sur la scène fédérale. Le conflit interne qui sévit au Bloc, « c’est une occasion de le faire : d’avoir une sortie [de crise] structurante, mais aussi quelque chose qui nous permet d’avoir un regard enthousiasmant vers le futur », affirme-t-elle au Devoir. « Avec le processus de refondation, c’est une occasion d’impliquer des gens qui ne se sentaient pas impliqués avant avec le Bloc. Et de retourner sur de nouvelles bases. »

Le lancement d’un « Bloc québécois 2.0 » serait entamé dès le conseil général du 29 avril, auquel Camille Goyette-Gingras compte soumettre sa proposition en débat d’urgence. « Elle va être écrite de façon à ce qu’elle soit recevable », prévient-elle, assurée que son idée sera débattue sur le plancher. Elle s’affaire à récolter suffisamment d’appuis pour que son idée y soit adoptée. « J’ai des appuis assez intéressants », a-t-elle indiqué sans vouloir en dire plus, se disant prise de court par les questions du Devoir au sujet de son initiative, qu’elle croyait encore secrète.

En vertu de la proposition, militants bloquistes, péquistes, solidaires, de feu Option nationale et les députés démissionnaires du Bloc seraient consultés pour concevoir une nouvelle plateforme pour le nouveau parti. Les indépendantistes toutes couleurs confondues se réuniraient en décembre prochain pour voter les orientations du parti, lui choisir un nom, de même qu’un nouveau chef. Martine Ouellet serait libre de se présenter à sa propre succession.

La vice-présidente du Bloc québécois, Kédina Fleury-Samson, appuie l’idée. « Je vois là une occasion exceptionnelle pour la formation politique de renaître de la situation », dit-elle au sujet de la crise interne qui sévit au parti. Elle affirme y songer elle aussi depuis des mois. « La situation qu’on vit actuellement a accentué cette volonté de renaître, affirme-t-elle au Devoir. Il n’y a aucun intérêt à tout ce qu’on vit, si ce n’est pas pour déboucher sur une proposition plus attrayante pour l’électorat. »

Kédina Fleury-Samson s’abstient cependant de se prononcer sur l’avenir de Martine Ouellet à la tête du Bloc, « parce que la situation est délicate et qu’elle commande un minimum de réserve », explique-t-elle. « Jamais je ne vais demander la démission de Mme Ouellet », insiste la vice-présidente du parti, refusant de « personnaliser » les débats.

Elle souhaite toujours l’existence d’un parti indépendantiste sur la scène fédérale. Elle évoque même que celui-ci soit présent dans les communautés francophones hors Québec. « Le Bloc, tel qu’on l’a connu jusqu’à maintenant, je crois qu’il est arrivé à la fin d’un cycle de vie. Et qu’il y a lieu à ce moment-ci de passer à un nouveau cycle. »

Pas prêts à renier le Bloc

Certains bloquistes hésitent toutefois à tourner le dos à leur parti. « On ne met pas la hache comme ça dans un parti qui existe encore, si rapidement, sans tout faire pour essayer de le sauver », réagit André Parizeau, président de l’association bloquiste d’Ahuntsic. « Je me refuse à dire que le Bloc doit disparaître maintenant. »

Le président de l’association de Berthier-Maskinongé, Yves Perron, n’est pas convaincu que la solution de Camille Goyette-Gingras et de Kédina Fleury-Samson est nécessaire. « Si elle part, on n’a pas besoin de relancer le parti. On l’a, notre parti », observe-t-il au sujet de Martine Ouellet, qui selon lui perdra le vote de confiance à son endroit. « Mais effectivement, si elle ne part pas, ça peut être une solution », consent-il.

Le député démissionnaire Louis Plamondon — qui a quitté le caucus bloquiste avec six de ses collègues, fin février — ne veut pas se mêler des débats internes que devront tenir les membres du Bloc. Mais il espère que la question du lancement d’un nouveau Bloc québécois ne se posera pas et que les militants enverront un « signal très clair » à Mme Ouellet en rejetant son leadership. « Son départ réglerait beaucoup de choses », résume-t-il.

André Parizeau et Yves Perron font partie de ces vingt-cinq présidents de circonscription qui avaient réclamé la tenue d’un vote de confiance dès ce printemps. La chef a accepté de s’y soumettre en marge d’un référendum avec lequel elle sondera aussi les bloquistes sur la mission première du parti.

Le vote de confiance devancé

En coulisses, certains manoeuvrent pour tenir le vote de confiance lors du conseil général du 29 avril. Le référendum est prévu les 1er et 2 juin. Or, ces bloquistes estiment que Martine Ouellet doit quitter ses fonctions le plus vite possible pour mettre fin à la crise et permettre au Bloc de refaire son image.

Les modalités du référendum doivent être fixées au conseil général. Yves Perron et ses collègues tenteront quant à eux d’en éliminer la première question sur le mandat du Bloc québécois.

Les appuis à la chef se sont effrités au bureau national du parti. Le président et député Mario Beaulieu lui a retiré son appui, mi-mars. Camille Goyette-Gingras aurait fait de même, en son nom personnel, selon nos informations. Un troisième membre de la direction du parti lui a également demandé de quitter son poste, a confié une source au Devoir.