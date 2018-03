Des règles plus souples pour la prescription de méthadone et d’héroïne

Ottawa — Les médecins n’auront plus à demander une exemption au gouvernement fédéral pour prescrire de la méthadone et de l’héroïne pharmaceutique. Une barrière qui limitait l’accès au traitement pour la dépendance aux opioïdes, selon la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor. Seuls les médecins oeuvrant en milieu hospitalier pouvaient prescrire de la méthadone et de l’héroïne, ce qui était perçu comme un obstacle et pouvait empêcher les gens qui en ont besoin d’obtenir de l’aide. Les médecins qui désiraient prescrire de la méthadone devaient remplir un formulaire de trois pages dans lequel ils détaillaient la raison de leur demande d’exemption et la formation pertinente qu’ils avaient suivie. Au Québec, seulement 1026 médecins sur un total de 21 000 détiennent cette exemption pour la prescription de méthadone.