Les conservateurs s’attaquent au projet de loi sur le contrôle des armes à feu

Ils avaient réservé leur jugement la semaine dernière au moment du dépôt du projet de loi. Mais lundi, les conservateurs ne retenaient plus leurs critiques de C-71, projet de loi qui resserre le contrôle des armes à feu.



Prenant la parole au nom de son parti alors qu’on entamait le débat en deuxième lecture aux Communes, le député Pierre Paul-Hus a décrit le projet de loi comme une autre attaque libérale contre les « honnêtes citoyens ».



« Cette loi ne fera rien ou presque pour améliorer la sécurité publique et imposera plusieurs nouvelles conditions aux propriétaires d’armes à feu respectueux de la loi », s’est plaint le député dans un discours enflammé qui a duré 30 minutes.



« C’est toujours une attaque contre les honnêtes citoyens, les gens qui font du tir sportif, les chasseurs. C’est toujours ces gens-là qui sont attaqués par les libéraux », a accusé M. Paul-Hus.



Le parlementaire a aussi plaidé la cause des marchands qui devront tenir des dossiers sur leurs ventes d’armes pendant 20 ans, un « fardeau pour les gens d’affaires », selon lui.



Quelques minutes avant que l’élu conservateur ne lance son attaque, le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, avait présenté C-71 comme un juste équilibre pour resserrer le contrôle des armes à feu sans instituer un nouveau registre des armes d’épaule.



Le député Paul-Hus a terminé son discours en réclamant l’ajournement du débat, obligeant les députés à se présenter pour un vote impromptu, vote que les conservateurs ont gagné. On ignore quand le débat sur le projet de loi sera repris.



Depuis jeudi, les conservateurs multiplient les manœuvres pour punir le gouvernement qui refuse qu’un haut-fonctionnaire témoigne devant un comité parlementaire. L’opposition conservatrice veut entendre Daniel Jean sur le récent voyage de Justin Trudeau en Inde.



C’est la seconde fois en deux jours aux Communes que le débat sur C-71 est la victime de cette autre querelle. Vendredi, il avait été impossible de commencer sa deuxième lecture, les conservateurs ayant lancé depuis la veille un marathon de 20 heures de votes.



Lundi, les libéraux ont choisi de voter, avec les conservateurs, pour l’ajournement du débat sur C-71, affirmant que l’opposition conservatrice était déterminée, de toute manière, à paralyser le débat sur ce projet de loi, en particulier.