Elizabeth May arrêtée lors d’une manifestation contre Trans Mountain

Burnaby — La chef du Parti vert, Elizabeth May, et un député néodémocrate fédéral ont été arrêtés, vendredi, alors qu’ils participaient à une manifestation contre l’élargissement de l’oléoduc Trans Mountain, dans la région de Vancouver. Mme May et le député Kennedy Stewart avaient annoncé leur intention de défier l’injonction du tribunal qui interdit toute manifestation autour de certaines installations du promoteur Kinder Morgan en Colombie-Britannique.