Un ex-conseiller de Stephen Harper est reconnu coupable de trafic d’influence

Ottawa — Bruce Carson, qui avait été un proche conseiller du premier ministre Stephen Harper, a été reconnu coupable de trafic d’influence par le plus haut tribunal du pays. La cause retourne maintenant au tribunal de première instance, qui déterminera la peine à imposer ; M. Carson risque cinq ans de prison. Il a tenté d’utiliser ses contacts au sein du gouvernement pour vanter auprès du ministère des Affaires indiennes et du Nord des systèmes de traitement de l’eau. En échange, M. Carson avait obtenu de l’entreprise H2O Professionals qu’elle verse à sa petite amie une commission sur les ventes de systèmes de traitement.