Malaise entre Martine Ouellet et Mario Beaulieu

L’allié indéfectible de Martine Ouellet, Mario Beaulieu, s’apprête-t-il à l’abandonner ? Le député bloquiste était visiblement mal à l’aise, jeudi, et n’a réitéré que du bout des lèvres sa confiance envers sa chef.

Lorsque les journalistes lui ont demandé si Martine Ouellet avait toujours son appui, M. Beaulieu n’a pas voulu répondre « à tout ce qui touche la crise » qui secoue le Bloc québécois. Il a fallu que les journalistes insistent pour qu’il revienne au micro étoffer sa réponse et avance finalement que ses « positions sont connues ». Ont-elles changé, avec les événements des dernières semaines ? « N’ont pas changé », s’est-il contenté de répliquer, avant de tourner les talons et de fuir les caméras.

Fidèle allié de Martine Ouellet depuis la première heure, Mario Beaulieu faisait parti des premiers qui ont recruté l’élue péquiste à Québec pour qu’elle vienne diriger le Bloc québécois à Ottawa.

Or, lundi, lorsque la chef a annoncé au Parlement fédéral qu’elle se soumettrait finalement à un vote de confiance devancé, M. Beaulieu n’était pas à ses côtés. Seuls les deux autres députés restés loyaux à la chef, Marilène Gill et Xavier Barsalou-Duval, l’ont accompagnée.

Martine Ouellet n’a pas voulu commenter jeudi la mise en demeure qu’elle a adressée aux panélistes de l’émission La Joute, à qui elle reproche d’avoir tenu des propos qui l’ont blessé ainsi que sa famille, tel que le rapportait Le Devoir. La menace de poursuite serait une « démarche personnelle » de la chef -le Bloc québécois ne paierait pas les honoraires de son avocat Guy Bertrand selon son entourage.

Les deux autres alliés de Mme Ouellet au caucus bloquiste, Marilène Gill et Xavier Barsalou-Duval, n’ont pas non plus souhaité discuter de sa menace de poursuite. Mais M. Barsalou-Duval a affirmé qu’il demeurait « tout à fait en appui à Mme Ouellet. C’est pour ça que je suis allé la chercher ; pour sa crédibilité, pour sa profonde connaissance des dossiers. Je suis tout à fait derrière elle », a-t-il assuré au Devoir.

Certains des sept députés démissionnaires n’ont cependant pas été aussi tendres à son endroit. Monique Pauzé a déploré une « décision malheureuse de sa part ». « Mme Ouellet n’était pas capable de nous rassembler. On ne peut pas faire des débats avec quelqu’un qui a toujours raison. Et là, elle agit — et cette fois à la face du Québec — de la même façon qu’avec nous », a critiqué Mme Pauzé.

Son collègue Michel Boudrias juge le geste de Mme Ouellet « absurde ». « Le quatrième pouvoir — autant que la politique — sont essentiels, qu’on soit d’accord ou non. Je trouve ça absurde. »

Rhéal Fortin abondait dans le même sens. « Ce n’est pas la façon de gérer nos relations avec les médias. C’est normal qu’on ne soit pas toujours content des commentaires à notre sujet dans les médias. C’est le risque qu’on prend quand on décide d’avoir une vie publique. »