Un premier observatoire du populisme au Canada

Pour mieux comprendre la montée du populisme au pays, parfois niée, l’Université York de Toronto lance le tout premier observatoire universitaire du populisme au Canada.

Le centre de recherche s’intéressera notamment au rôle du populisme sur les réseaux sociaux et dans les débats parlementaires canadiens, explique au Devoir sa directrice, Emily Laxer. « On va aborder plusieurs questions. Quels sont les partis et les leaders qui sont les plus susceptibles de l’utiliser ? Dans quelle mesure la formulation populiste des principaux enjeux politiques trouve un écho auprès du peuple canadien ? »

L’observatoire a déjà mené un premier projet, celui d’analyser la présence de la méfiance dans les discours tenus par les parlementaires canadiens depuis 2019 sur X (anciennement Twitter), un contexte souvent associé au populisme. Résultat : il y a « clairement » une hausse.

Offre et demande

La montée du phénomène peut être provoquée tant par la « demande » de membres de la population que par l’« offre » de discours populistes, indique Mme Laxer. « Les épreuves causées par la hausse de l’inflation, ici comme ailleurs, sont devenues une source importante de la demande de solutions populistes. » L’« aggravation des clivages culturels entourant la diversité et l’immigration, les droits LGBTQ+ […] alimentent les inclinations populistes ». Quant à l’offre, elle dépend du « degré auquel les dirigeants politiques, les partis politiques, les mouvements tentent de profiter de ces clivages économiques et culturels pour gagner en influence ».

Selon Mme Laxer, le déni de la montée du populisme au Canada a aussi retardé la compréhension du phénomène. « Jusqu’à récemment, il y avait une tendance à présenter le Canada comme étant unique face à la montée mondiale du populisme », raconte la professeure agrégée de sociologie au Collège universitaire Glendon, le campus bilingue de l’Université York.

Jusqu’à récemment, il y avait une tendance à présenter le Canada comme étant unique face à la montée mondiale du populisme

Désormais, « la montée des partis, des leaders et des mouvements qui utilisent la rhétorique populiste pour mobiliser les votes et obtenir l’approbation de la population canadienne indique qu’il est urgent de repenser cette conception ». « C’est pas qu’on pensait que ça n’existait pas, mais en 2016, lors de l’élection de Donald Trump, on a vu beaucoup de publications dans les médias qui prétendaient qu’au Canada, on n’avait pas autant qu’ailleurs une montée du populisme, surtout du populisme de droite. »

Pourtant, à partir de 2016, les recherches sur Google à propos du populisme au Canada ont augmenté, remarque la professeure. « C’est clair qu’il y a un intérêt important pour le public canadien, pour le public international, de le comprendre. »

Un concept mal compris

Aujourd’hui encore, « on a tendance à attribuer plusieurs significations à ce concept », note la titulaire de la chaire de recherche York sur le populisme, les droits et la légalité.

« Il est courant de voir le “populisme” comme un terme péjoratif, presque synonyme de démagogie et de propagande », peut-on lire sur le site Internet de l’observatoire. Or, dans la littérature scientifique, il s’agit plutôt d’un « ensemble d’idées, de discours, de stratégies » qui se situent sur un « spectre », tient à préciser Mme Laxer. « C’est fondamental pour nous, ainsi que pour plusieurs chercheurs. […] Ce n’est pas une idéologie à part entière, comme le conservatisme ou le socialisme. »

Ainsi, un politicien tant de gauche que de droite peut faire preuve de populisme.

Si le concept peut se manifester de différentes manières, il est toujours « au service d’un objectif commun, qui est celui de diviser le monde en deux groupes : un peuple homogène, défavorisé, et une élite dite corrompue, qui sape la volonté générale », note-t-elle.

Les collaborateurs principaux que sont Rémi Vivès, du Collège Glendon, et Efe Peker, de l’Université d’Ottawa, s’intéresseront à l’ensemble des partis politiques — au niveau fédéral, pour l’instant — pour comprendre « où et dans quelles circonstances on observe la montée de discours de stratégie populiste ». « On ne commence pas par la réponse, on commence par la question », résume Mme Laxer.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.