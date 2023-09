Le verre et le carton seront consignés à partir de mars 2025

Le projet de lancer une consigne du verre, du plastique et du carton multicouches au Québec devra attendre à mars 2025. À compter du 1er novembre prochain, cependant, de nouvelles canettes s’ajouteront aux contenants acceptés chez les détaillants.

L’Association québécoise de récupération des contenants de boissons (AQRCB), l’organisme mandaté par Recyc-Québec pour mener à terme la modernisation de la consigne, a présenté jeudi les prochaines grandes étapes de sa révision du modèle de consigne québécois. Reporté à plusieurs reprises, l’élargissement aux bouteilles d’alcool en verre et à l’ensemble des bouteilles de plastique se fera finalement le 1er mars 2025. L’ajout des cartons de jus ou de lait multicouches est devancé au même moment.

Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, avait déjà annoncé au printemps le report de la consigne élargie au « début de 2025 ». Son projet de consigner les bouteilles de vin et les bouteilles d’eau, par exemple, devait à l’origine se concrétiser en 2022.

« C’est sage, selon moi […] de faire la modernisation en deux phases », a résumé le président-directeur général de l’AQRCB, Normand Bisson, lorsqu’interrogé sur la décision de M. Charette. « Les contenants de vin et les contenants d’eau, c’est énormément plus de volume, et c’est aussi des matières qui sont complètement différentes. »

Au cours de la dernière année, alors qu’une série de projets pilotes sur la consigne élargie prenaient fin à travers le Québec, l’Association des détaillants en alimentation du Québec a maintes fois averti le ministre Charette qu’il était encore trop tôt pour réviser la consigne aussi largement.

« Pour être capable de traiter ces contenants-là, ça prend plus d’espace. Il n’y a pas l’espace, présentement, chez les détaillants participants pour recevoir deux milliards et demi de contenants de plus, a convenu M. Bisson, jeudi. Il faut considérer que, vu qu’il y a beaucoup de nouvelles matières, ça prend aussi des équipements appropriés. »

L’AQRCB profitera de la prochaine année pour fournir aux détaillants des gobeuses adaptées aux contenants qui s’ajouteront en 2025. « Durant l’année 2024, il va y avoir l’installation de nouveaux équipements en prévision de l’élargissement. Parce qu’évidemment, les machines actuelles ne seraient plus adéquates », a dit M. Bisson.

Consigne à 10 cents

Pour le moment, dans les épiceries, les machines ne changeront pas, et ce, en dépit fait qu’à partir du 1er novembre, une série de canettes en aluminium jusqu’ici refusées s’ajoutent aux contenants consignés. Il s’agit des canettes longilignes de Perrier ou de Montellier, ainsi que les petites canettes de V8, par exemple.

« Les machines actuellement en place sont déjà capables d’accepter les retours de contenants d’aluminium. Donc, au 1er novembre, ce sont les mêmes équipements », a indiqué le p.-d.g. de l’AQRCB.

Le changement majeur, qui s’opérera dans un mois, concerne plutôt la valeur de la consigne. À partir de là, tous les contenants, peu importe la taille, feront l’objet d’une consigne à 10 cents. Seule exception : quelques bouteilles de verre déjà consignées.

Les bouteilles et canettes consignées à 20 cents passeront aussi à 10 cents. Ceux qui souhaitent obtenir le plein remboursement devront rapporter leurs contenants chez le détaillant d’ici le 15 novembre.