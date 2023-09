Québec pèse sur l’accélérateur pour ajouter des logements

La Ville de Québec se donne trois ans pour accélérer de façon majeure la construction de logements sur son territoire. Outre le logement social, elle ouvre la porte à une série de nouvelles solutions comme la conversion de bureaux en logements, l’abolition des normes de stationnement et le retrait d’appartements abordables du parc privé.

« Si on laisse s’autoréguler le marché, on laisse s’amplifier la crise », a déclaré le maire Bruno Marchand lors d’une conférence de presse mercredi. « On va transformer notre posture pour faire différemment. »

Le plan d’action « accéléré » sur trois ans présenté mercredi vise la construction de 80 000 nouveaux logements d’ici 2040. C’est plus que le double de ce que la Ville avait auparavant prévu, soit l’ajout de 28 000 unités pour 2036.

Environ 10 % de ces 80 000 nouvelles unités seraient dédiées au logement social et abordable.

Cette fois, la Ville de Québec inclut dans ses calculs non seulement le nombre de « nouveaux ménages » attendus dans ses prévisions démographiques, mais aussi les résidents et les travailleurs temporaires susceptibles de passer sur son territoire.

Un nouveau coffre à outils

Pour y arriver, la Ville veut notamment soutenir la conversion de bureaux en logements, la construction de mini-maisons et d’unités d’habitation accessoires.

L’administration se donne aussi de nouvelles cibles en matière de délivrance de permis. Elle mettrait fin notamment aux demandes soumises aux décisions « discrétionnaires » via la commission d’urbanisme et le conseil d’arrondissement. Des normes plus claires permettraient, dit-on, de rendre le processus plus efficace.

La capitale va aussi abolir les normes minimales de stationnement, c’est-à-dire le nombre de places minimum requis pour chaque logement construit.

Elle compte aussi acquérir des immeubles locatifs abordables sur le marché existant pour empêcher que le prix des logements augmente.

Un meilleur soutien financier aux premiers acheteurs figure également au programme, mais les efforts des dernières années sur ce plan ont donné des résultats décevants dans le passé.

Enfin, la ville veut maximiser le potentiel de densification le long des corridors desservis par le transport en commun tout en favorisant le développant de quartiers axés sur le logement abordable.

Le coût prévu des mesures est de 605 millions de dollars sur trois ans, mais il repose sur la contribution de 340 millions du gouvernement du Québec et de 110 millions du fédéral via le Fonds pour accélérer la construction de logements dont les sommes n’ont pas encore été débloquées.

L’ensemble de ses mesures vise à ramener le taux d’inoccupation au niveau d’équilibre de 3 %. Il s’élève actuellement à 1,6 %.