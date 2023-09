Suzanne Roy pilotera le comité des sages sur l’identité de genre

François Legault veut débattre d’identité de genre « sans tomber dans les extrêmes ». C’est donc une élue « modérée » qui mènera les travaux de son comité des sages : la ministre de la Famille, Suzanne Roy.

Le premier ministre en a fait l’annonce sur les réseaux sociaux, mardi matin. Il a préféré l’élue de Verchères à la ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, et au ministre de l’Éducation, Bernard Drainville.

« Suzanne est une femme proche de la population et elle saura, j’en suis certain, être à l’écoute de tout le monde », a écrit M. Legault sur « X ».

À propos du comité de sages pour faire un état de situation sur différentes perspectives entourant la question du genre???? pic.twitter.com/3r5dEGgodD — François Legault (@francoislegault) September 27, 2023



Le mandat du comité et l’identité des « sages » qui le composeront seront connus en décembre, a souligné Mme Roy, mardi en mêlée de presse. Peut-on s’attendre à ce que les communautés LGBTQ + y soient représentées ? « Ce n’est pas un comité de représentation », a tenu à dire l’élue caquiste.

« Je regardais la semaine dernière les manifestations. Ça ne nous ressemble pas », a-t-elle dit à la presse parlementaire. « C’est important de véritablement faire l’état des lieux et de se faire une tête. »

Mercredi dernier, une série de manifestations et de contre-manifestations à travers le Canada ont mené à des affrontements verbaux tendus entre opposants à l’enseignement de l’identité de genre et défenseurs des droits LGBTQ +.

Dans la foulée de ces événements, le premier ministre Legault avait dit vouloir se poser en « rempart contre les extrêmes ». « On n’a pas l’habitude de voir cette polarisation d’un côté comme de l’autre », avait-il dit.

Suzanne Roy affirme avoir observé ce jour-là des comportements répréhensibles dans les deux camps. « La haine, le non-respect des opinions différentes, ça, pour moi, c’est des extrêmes », a-t-elle soutenu. « Malheureusement, on voit souvent des extrêmes des deux côtés. »

Biron satisfaite

La saga des toilettes mixtes dans les écoles a réveillé toute une réflexion au sein du gouvernement de François Legault, qui entend désormais mener un débat plus large sur la place des personnes trans et non binaires dans la société québécoise.

Bernard Drainville avait d’abord parlé d’un comité scientifique. M. Legault a ensuite évoqué la création d’un comité des sages. « Notre but, évidemment, ce n’est pas d’enlever des droits à personne », a assuré la ministre Roy, mardi.

Interrogée sur la validité de sa nomination à la tête du comité des sages en tant que ministre de la Famille, Suzanne Roy a soutenu que celui-ci aurait un mandat « transversal » et interministériel.

La ministre Biron, elle, ne voit pas d’inconvénient dans le choix du premier ministre. « Je suis responsable du Bureau de lutte contre l’homophobie et la transphobie. On s’est dit que si je voulais pleinement être capable de faire ce mandat-là jour après jour, [ç’aurait été] une bonne chose que j’aie la totale indépendance », a-t-elle dit.

Selon Mme Biron, de toute façon, l’identité de genre est un enjeu qui concerne tout autant la famille. « Ça touche les enfants, notamment », a-t-elle indiqué.

Avec Alexandre Robillard