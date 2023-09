Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador pas convaincu par Legault sur l’hydroélectricité

François Legault est enthousiaste à l’idée de négocier l’approvisionnement d’hydroélectricité avec Terre-Neuve-et-Labrador. Son vis-à-vis, Andrew Furey, l’est moins.

En rencontre avec ses homologues des Maritimes et des gouverneurs de la région de la Nouvelle-Angleterre, lundi à Québec, M. Legault a fait part de ses grandes ambitions pour l’avenir du partenariat énergétique avec la province voisine. « Nous, ce qu’on veut, c’est plus de capacité, qui vient du rehaussement éventuel [du barrage] de Churchill Falls et de la construction [du barrage] de Gull Island » au Labrador, a-t-il lancé au sortir d’une journée de discussion sur les thèmes de l’énergie et de la réduction des gaz à effets de serre.

Pas si vite, a répliqué M. Furey. Pour rouvrir les négociations, il faudra d’abord que le Québec « corrige » le déséquilibre historique créé par le contrat d’Hydro-Québec avec Churchill Falls.

Le message au gouvernement Legault est simple : qu’il se prépare à vider sa tirelire. « Show us the money ! » a lancé le premier ministre terre-neuvien, lundi matin.

Le contrat d’approvisionnement en électricité de Churchill Falls avec Hydro-Québec permet à la société d’État québécoise d’acheter l’énergie issue du barrage labradorien à un taux fixe de 0,2 cent le kilowattheure, et ce, depuis les années 1960. En 2022, Hydro a revendu cette hydroélectricité à en moyenne 8,2 cent du kilowattheure.

M. Furey entend à tout prix éviter qu’un tel débalancement se reproduise. « Nous sommes ouverts aux suggestions et aux propositions, mais nous ne tomberons pas dans les pièges du passé », a-t-il affirmé, lundi, lors d’une conférence de presse où il était assis à quelques mètres seulement de M. Legault.

Acte de contrition

En février dernier, lors d’une visite officielle à Saint-Jean, le premier ministre du Québec avait dit comprendre « la frustration et la colère » des Terre-Neuviens concernant l’entente vieille de plus de 50 ans. Il avait également évoqué l’idée d’offrir une indemnisation financière à la province voisine avant la fin de l’entente en 2041.

Or, le Québec n’est pas seul à convoiter l’électricité produite à Churchill Falls. Ni celle, éventuelle, qui pourrait provenir du projet de barrage de Gull Island, à l’est. « Ce n’est pas exclusivement Hydro-Québec. Il y a d’autres clients qui s’intéressent à [ces projets] », a indiqué M. Furey, lundi.

Attention cependant : le Québec a un atout dans sa manche. « Pour sortir l’électricité de Terre-Neuve et Labrador, ça prend une ligne de transmission », a rappelé le premier ministre Legault à son homologue.

La conférence de presse de lundi a été marquée par une série de petits désaccords entre l’élu caquiste et son homologue libéral terre-neuvien. M. Legault s’attend à pouvoir trouver un accord « gagnant-gagnant » et s’avance même sur le terrain de Gull Island, se disant « très ouvert » à participer au montage financier de l’éventuel barrage. M. Furey, lui, s’abstient de montrer son jeu.

« Le premier ministre [Legault] est allé un peu plus loin que je serais allé. Je ne pense pas que c’est approprié de négocier sur la place publique », a-t-il dit.

Contrat lucratif

Le barrage de Churchill Falls représente actuellement quelque 15 % des besoins en énergie d’Hydro-Québec. Sans ce contrat, la société d’État, qui a vu ses surplus électriques disparaître à vitesse grand V dans les dernières années, se verrait privée d’une importante source de revenus. En 2019, Churchill Falls avait rapporté plus de 28 milliards de dollars au Québec depuis sa signature.

Il y a toujours l’électricité produite au Québec, mais les avenues sont rares. Le premier ministre Legault a fermé la porte à l’énergie nucléaire la semaine dernière. L’ajout de barrages au Québec — sur les rivières Magpie ou Petit Mécatina, par exemple — n’est pour sa part qu’au stade de l’analyse.

François Legault estime être à l’étape « de mettre des chiffres sur la table » pour renégocier l’entente de Churchill Falls. Le nouveau président-directeur général d’Hydro-Québec, Michael Sabia, devrait tenir des « rencontres physiques » à ce sujet « dans les prochaines semaines », a-t-il avancé lundi.

Avec La Presse canadienne