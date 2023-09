Legault met fin aux contradictions de ses ministres sur l’anglais au cégep

Le premier ministre François Legault s’est prononcé mercredi contre l’idée d’une semaine thématique de promotion de l’anglais dans un cégep de la région de Québec après que deux de ses ministres se sont contredits sur la question.

M. Legault a exprimé son opinion sur une activité organisée cette semaine par le Cégep Garneau, l’« English Week 2023 ». « Ce n’est pas une bonne idée. Il y a déjà assez d’anglais chez les jeunes et en général au Québec », a-t-il dit lors d’un échange avec des journalistes avant la période des questions à l’Assemblée nationale.

Quelques minutes plus tôt, le ministre responsable de la Langue française, Jean-François Roberge, et sa collègue à l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, avaient exposé des points de vue divergents quant à cette initiative déjà dénoncée par des groupes de protection du français.

M. Roberge ne s’est pas formalisé que le Cégep Garneau programme cette activité. « Je ne m’insurgerai pas parce qu’un cégep francophone fait à l’occasion une semaine pour favoriser l’apprentissage de l’anglais », a-t-il déclaré mercredi matin dans une première mêlée de presse.

Le Devoir a rapporté mercredi que, du 11 au 15 septembre, dans le cadre de l’« English Week 2023 », le Département des langues du cégep Garneau invitait toute la communauté collégiale à parler en anglais. « Ne soyez donc pas surpris si votre prof inclut de l’anglais à son cours ou si vous entendez des gens parler en anglais autour de vous. L’important, c’est de s’amuser… En anglais ! » indiquait le site Internet de l’établissement.

M. Roberge a considéré que cette initiative pouvait être comparée à d’autres semaines thématiques organisées par le Cégep Garneau. « Ce serait une très mauvaise idée s’il n’y avait pas de semaine thématique du français, de semaine thématique de philosophie et d’autres semaines thématiques. D’après ce que je comprends, c’est une institution francophone qui fait aussi des activités de promotion du français », a-t-il expliqué.

Quelques heures plus tard, en se rendant au conseil des ministres, M. Roberge s’est rallié à la position exprimée par M. Legault.

« Je suis tout à fait d’accord avec le premier ministre », a-t-il finalement dit, en répondant plus tard aux journalistes.

« L’anglais n’a pas besoin de vitrine »

Mercredi matin, sa collègue Pascale Déry avait quant à elle déjà affirmé que cette activité était inutile en raison de l’omniprésence de la langue de Shakespeare. « Je lisais ça ce matin et je pense que l’anglais n’a pas besoin de vitrine au Québec, honnêtement. […] Les étudiants sont exposés à du Netflix, à du Spotify. On a déjà de la difficulté à leur faire maîtriser le français, à bien maîtriser la langue, alors je demande au Cégep Garneau de valoriser et de faire la promotion du français. »

Questionné lors d’un point de presse, le député libéral André Fortin a demandé au Cégep de revenir sur sa décision. « La décision du Cégep Garneau de demander à tout le monde de parler au cégep en anglais pendant une semaine, pour nous, c’est mal avisé. Alors, on demande au Cégep de revenir sur sa décision », a-t-il dit.

M. Roberge ne s’est pas formalisé de faire preuve de plus de souplesse que les libéraux dans ce dossier. « Ma boussole politique n’est nullement influencée par les élucubrations libérales », a-t-il dit.

Le ministre responsable de la Langue française ne s’est d’ailleurs pas prononcé sur les positions de deux groupes de protection du français, Impératif français et le Mouvement Québec français, qui s’opposent à l’initiative. « Je pense qu’il faut d’abord faire la promotion du français dans toutes les institutions québécoises, francophones comme anglophones », a-t-il dit.

Le député péquiste Pascal Bérubé a pris la peine de souligner les contradictions des deux ministres. « Dans le même plan de caméra, il y a un ministre qui dit que ce n’est pas grave et l’autre, que ça n’a pas de bon sens. Ils sont dans la même équipe », a-t-il dit.

M. Bérubé a affirmé qu’il était invraisemblable de se retrouver dans une situation où M. Legault devrait convaincre son ministre responsable de la Langue française que l’initiative du Cégep Garneau est une mauvaise idée. « Ça n’a pas de sens. On est rendus là avec la CAQ, ça va bien », a-t-il dit.