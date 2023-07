Le Canada ira finalement aux Jeux de la Francophonie de Kinshasa

Le gouvernement du Canada a annoncé qu’il enverra une petite délégation d’athlètes et d’artistes aux Jeux de la Francophonie qui commencent la semaine prochaine à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), après avoir laissé planer le doute pour des questions de sécurité.

« En tant que pays fondateur et membre actif et engagé de la Francophonie, le Canada va envoyer une délégation canadienne aux Jeux de la Francophonie à Kinshasa. Je souhaite bonne chance à Équipe Canada et je tiens à remercier la République démocratique du Congo pour ses efforts considérables dans la préparation et la tenue de cet événement », a déclaré par communiqué la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, jeudi.

Le Devoir avait rapporté que le Canada hésitait à donner le feu vert à sa participation à l’événement, qui aura lieu du 28 juillet au 6 août, en raison de risques liés à la sécurité à Kinshasa. Le gouvernement du Québec a pour sa part renoncé à envoyer ses artistes et athlètes. La Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique a annoncé vendredi dernier qu’elle enverrait elle aussi une délégation réduite.

Ottawa enverra seulement une soixantaine de personnes en RDC, dont une quinzaine d’athlètes pour ne concourir que dans deux disciplines, le judo et la lutte, dans les volets féminin et masculin. Aux délégués sportifs s’ajoutera une quinzaine d’artistes ; en chanson, en conte, en peinture, en danse de création et en danse hip-hop.

Des diplomates et du personnel de sécurité seront aussi du voyage, mais aucun ministre. Le Canada et le Nouveau-Brunswick seront représentés au sein de la délégation, mais pas le Québec, qui n’envoie que des diplomates.

Le gouvernement fédéral, qui a longuement hésité à participer à ces jeux, a engagé une firme de sécurité privée pour protéger les membres de sa délégation. Ceux-ci auront droit à une carte SIM pour leur téléphone intelligent, et une application leur permettra d’être géolocalisés et de demander de l’aide en cas de besoin.

C’est le ministère du Patrimoine canadien qui a annoncé la décision de participer aux Jeux de la Francophonie, jeudi matin, huit jours avant leur lancement. Mercredi soir, le ministère affirmait au Devoir ne pas pouvoir confirmer l’envoi d’une délégation à Kinshasa, renvoyant plutôt la question à Affaires mondiales Canada, qui n’a pas fourni de réponse.

Le gouvernement du Canada recommande dans ses conseils aux voyageurs d’éviter tout voyage non essentiel en République démocratique du Congo, en raison des contextes politique et sécuritaire actuels.

Le gouvernement de la RDC a récemment annoncé avoir pris des mesures pour lutter contre le banditisme urbain et pour enrayer les cas d’enlèvement. En 2017, quelque 3500 participants avaient été reçus à Abidjan, en Côte d’Ivoire, pour la dernière édition des Jeux de la Francophonie. Les IXes Jeux de la Francophonie ont pour thèmes l’équité, la solidarité, l’excellence, la responsabilité et la diversité.